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جوجل تعلن عن أدوات جديدة للمساعدة في التعلم عن بُعد أثناء وباء كورونا

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جوجل تعلن عن أدوات جديدة للمساعدة في التعلم عن بُعد أثناء وباء كورونا جوجل تعلن عن أدوات جديدة للمساعدة في التعلم عن بُعد أثناء وباء كورونا
قالت: الميزة الأكبر التي تتيح التحدث مع ما يصل إلى 49 مشاركًا في الاجتماع

جوجل تعلن عن أدوات جديدة للمساعدة في التعلم عن بُعد أثناء وباء كورونا

أعلنت جوجل عن عدد من الميزات الجديدة في طريقها للمساعدة في تسهيل التعليم الافتراضي؛ بما في ذلك تحديثات خدمة المؤتمرات عبر Google Meet، وأداة جديدة للمساعدة في الواجبات المنزلية تتطلب فقط صورة من الهاتف، وبالنسبة لـMeet، تقول جوجل إن الميزة الأكبر التي تتيح التحدث مع ما يصل إلى 49 مشاركًا في الاجتماع، والذي أعلنت عنه لأول مرة في يونيو، ستصل في سبتمبر.

ووفقًا لما ذكره موقع "theverge"، أطلقت جوجل لأول مرة طريقة العرض لـMeet في أبريل، مع إمكانية رؤية 16 مشاركًا في المرة الواحدة؛ لذا فإن القدرة على رؤية 49 شخصًا في وقت واحد ستجعل عرض معرض Meet على قدم المساواة مع Zoom.

ووفق "اليوم السابع" ستدمج جوجل منتج السبورة الرقمية Jamboard، في Meet في سبتمبر أيضًا، كما أنه في أكتوبر ستضيف جوجل القدرة على محو الخلفية أو استبدالها في Meet، وهي ميزة أعلنت عنها أيضًا في يونيو.

سيتمكن عملاء G Suite Enterprise للتعليم من إنشاء غرف منفصلة في Meet بدءًا من أكتوبر؛ مما قد يسمح للفصول الافتراضية بالانقسام إلى مناقشات جماعية أصغر.

كما أنه في أكتوبر، سيتمكن المعلمون من تتبع الحضور في اجتماعات Meet، ولمساعدة المشرفين والمعلمين في Meet على مستوى G Suite Enterprise للتعليم في إدارة الفصول الدراسية بسهولة أكبر، تعلن جوجل أيضًا عن موعد طرح عناصر تحكم إشراف جديدة.

كما أنه في وقت لاحق من هذا الشهر، سيتمكن المشرفون من منع الأشخاص من الانضمام إلى الاجتماعات بعد طردهم من الغرفة أو منعهم من الدخول مرتين؛ مما قد يساعد في منع الأشخاص من تعطيل الفصول الدراسية بشكل غير مقبول.

وستسمح جوجل للمنسقين بإنهاء فصل دراسي عن طريق Meet للجميع في نفس الوقت، والموافقة المجمعة أو رفض طلبات الانضمام إلى فصل دراسي، وإيقاف الدردشة في الاجتماع، وتقييد مَن يمكنه الحضور في الفصل، وتشغيل الإعداد الخاص بعدم بدء الاجتماع حتى ينضم المعلم.

كما أنه من بين بعض التحديثات الأخرى بخلاف تطبيق Meet، شاركت جوجل أدوات جديدة لمساعدة الطلاب على التعلم باستخدام هواتفهم.

وستتيح جوجل للطلاب الحصول على المساعدة في حل مشكلة واجباتهم المدرسية بمجرد التقاط صورة لها باستخدام Google Lens أو تطبيق Socratic التعليمي.جوجل الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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