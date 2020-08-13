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القيادة المركزية بالجيش الأمريكي: إيران تعترض إحدى السفن قرب مضيق هرمز

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القيادة المركزية بالجيش الأمريكي: إيران تعترض إحدى السفن قرب مضيق هرمز القيادة المركزية بالجيش الأمريكي: إيران تعترض إحدى السفن قرب مضيق هرمز
ترفع علَم ليبيريا.. قالت: باغتتها في سفينتين وطائرة هليكوبتر ثم أطلقت سراحها

القيادة المركزية بالجيش الأمريكي: إيران تعترض إحدى السفن قرب مضيق هرمز

قالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي: إن قوات إيرانية اعترضت سفينة مدنية ترفع عَلَم ليبيريا واعتلتها في مياه دولية بالخليج.

وبثت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي تسجيل مشوشًا بالأبيض والأسود، تظهر فيه طائرة هليكوبتر قُرب سفينة ضخمة.

وذكرت القيادة المركزية على "تويتر": اليوم في مياه دولية، باغتت قوات إيرانية تضم سفينتين وطائرة هليكوبتر "سي كينج" إيرانية، سفينة اسمها "ويلا" واعتلتها.

ووفق "سكاي نيوز" قال مسؤول أمريكي -طلَب عدم نشر اسمه- أن الأحداث دارت بالقرب من مضيق هرمز، وأن القوات الإيرانية أطلقت سراح السفينة في نهاية الأمر. وأضاف أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الأمر بأي شكل إلا من خلال مراقبته للموقف.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في العام الماضي عقب سلسلة وقائع تمسّ الملاحة في الخليج وبالقرب منه.

وفي يوليو 2019، احتجزت إيران -لفترة وجيزة- ناقلة نفط ترفع علَم بريطانيا في الخليج، بعدما احتجزت بريطانيا الناقلة الإيرانية "غريس 1" متهمة إياها بانتهاك العقوبات على سوريا.القيادة المركزية بالجيش الأمريكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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