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.. أول دفعة من لقاح كوفيد 19 ستقدم خلال أسبوعين

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روسيا.. أول دفعة من لقاح كوفيد 19 ستقدم خلال أسبوعين .. أول دفعة من لقاح كوفيد 19 ستقدم خلال أسبوعين
رفضت مخاوف بعض الخبراء بخصوص السلامة.. "بلا أساس"

روسيا.. أول دفعة من لقاح كوفيد 19 ستقدم خلال أسبوعين

قالت إن أول دفعة من لقاح مرض كوفيد-19 ستقدم خلال أسبوعين، رافضة مخاوف بعض الخبراء بخصوص السلامة لتسرع موسكو في إقرار العقار، ووصفتها بأنها "بلا أساس".

ولم يكمل اللقاح، الذي أُطلق عليه اسم "سبوتنيك في" على اسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفييتي عام 1957، تجاربه النهائية بعد، وقال بعض العلماء إنهم يخشون أن تكون موسكو قد وضعت مكانتها الوطنية قبل السلامة.

وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو غداة إعلان الرئيس فلاديمير بوتن موافقة روسيا على اللقاح: "يبدو أن زملاءنا الأجانب يستشعرون المزايا التنافسية المحددة للعقار الروسي ويحاولون التعبير عن آراء نرى أنها لا أساس لها من الصحة".

وقال بعض الروس في شوارع موسكو إنهم سيكونون خائفين جدًّا لدرجة لن يستطيعوا معها تجربة اللقاح؛ بينما اتفق آخرون مع حكومتهم بأن التشكيك الذي أبداه خبراء أجانب دافعُه الغيرة.

ووفق "سكاي نيوز" قال آخرون إنهم يتفهمون لماذا تسرعت روسيا للحصول على لقاح جديد وأقرت استخدامه؛ لكنهم شكّكوا في أحقيتهم في الإدلاء برأي بخصوص ما إذا كانوا سيستخدمونه أم لا.

وقال مسؤولون: إن اللقاح الذي طوّره معهد جماليا في موسكو؛ سيتم إعطاؤه لأناس بينهم الأطباء؛ على أساس تطوعي في التجربة النهائية. ومن المتوقع أن يبدأ الاستخدام الشامل في روسيا في أكتوبر.

روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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