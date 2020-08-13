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محافظ كفر الشيخ: الساعات الأخيرة من الانتخابات شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين| #من_مصر

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شبكة عيون الإخبارية