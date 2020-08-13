أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انهيارات تغلق طريق "صماد".. والسكان يزيلونها بأيديهم

Print
طالبوا بـ"مصدات" والتعامل مع الصخور الآيلة للسقوط

انهيارات تغلق طريق

تواصلت انهيارات الطرق في جبل صماد ببلغازي بعدما هطلت أمطار غزيرة الأيام الماضية؛ ما دعا الأهالي لفتحها بأيديهم حتى تتمكن مركباتهم من العبور، مطالبين بعمل مصدات تحد من تلك الانهيارات.

وتسبب تساقط الصخور في مواقع عدة في انقطاع الطريق العام للجبل المؤدي للطرق الرئيسة بمحافظة العيدابي. وطالب الأهالي بعمل مصدات، وتفقُّد الصخور المجاورة للطرقات، والتعامل مع تلك التي باتت على وشك السقوط.

وقال الأهالي إن الطريق الذي تقع فيه الانهيارات هو الطريق الممهد الوحيد؛ ما يجعلهم عرضة للاحتجازات المتكررة في ظل عدم وجود حلول قطعية مثلما يتم عمله في بقية الجبال في مناطق ومحافظات أخرى، ويسهم في تقليل حجم تساقط الصخور.

انهيارات تغلق طريق

انهيارات تغلق طريق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شبكة عيون الإخبارية