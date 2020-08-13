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تسجل 129 حالة جديدة بكورونا و26 وفاة

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مصر تسجل 129 حالة جديدة بكورونا و26 وفاة تسجل 129 حالة جديدة بكورونا و26 وفاة
مجاهد: إجمالي الإصابات 95963 بينهم 55901  متعافٍ

مصر تسجل 129 حالة جديدة بكورونا و26 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و26 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 1013 متعافيًا من من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و 5085 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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