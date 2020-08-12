الإصابة تبعد سلمان الفرج 10 أيام عن الملاعب.. والهلال يعاود تدريباته

★ ★ ★ ★ ★

أوضحت الأشعة التي أجراها متوسط ميدان فريق الهلال سلمان الفرج تعرضه لإصابة في عضلة أسفل الظهر، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة عشرة أيام.

من جانب آخر عاود لاعبو الهلال مساء أمس الأربعاء تدريباتهم؛ بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو راحة يوم أمس عقب فوزهم على ضيفهم الفتح، حيث تركز المران في مجمله. على الجوانب اللياقية والفنية.

واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الفتح، تطبيقات فنية وتكتيكية لبقية اللاعبين، ومناورة على جزء من الملعب.

ويواصل الفريق تدريباته الاعتيادية في تمام الساعة السابعة من مساء الغد؛ استعداداً لمواجهة مضيفه العدالة يوم السبت المقبل، لحساب الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.