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"الأمراض السارية": فحص الكورونا يتتبع المادة الوراثية للفيروس والكحول لا يؤثر على نتيجة اختبار العينات

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"الأمراض السارية": فحص الكورونا يتتبع المادة الوراثية للفيروس والكحول لا يؤثر على نتيجة اختبار العينات "الأمراض السارية": فحص الكورونا يتتبع المادة الوراثية للفيروس والكحول لا يؤثر على نتيجة اختبار العينات

جى بي سي نيوز :-   أكدت مديرة مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة هديل السائح، أن محاولة البعض وضع الكحول في أنوفهم قبل إجراء فحص الكورونا لهم لا تؤثر على نتيجة فحص العينات.

وبينت السائح :  أن فحص الكورونا يتتبع المادة الوراثية للفيروس ما يضمن انعدام القدرة على التحايل على نتيجة الفحص.

ولفتت إلى أن فرق التقصي الوبائي التي تعمل حاليا على اكتشاف حالات الإصابة كافية، منوهة بأن عمل هذه الفرق يقوم على مبدأ التبادل بحيث تتناوب يوميا على العمل، قائلة "كل فريق يقوم بالتقصي عن الوباء لا يتم استدعاؤه في اليوم الذي يليه، وتقوم فرق أخرى بالتقصي" ، وفق موقع هلا اخبار . 

وقالت السائح إن مديرية الأمراض السارية رفعت عدد فرق التقصي التابعة لها في العاصمة عمان إلى 30 فريقا بدلا من 20 فريقا، عقب تسجيل إصابات محلية خلال اليومين الماضيين.

وأضافت أن المديرية قامت بتزويد محافظة اربد بـ6 فرق تقصي للعمل مع الفرق المتواجدة في اربد على الاستقصاء بسكل أوسع.

جي بي سي نيوز

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