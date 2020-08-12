"اليوسف" يبحث تطوير الخدمات القضائية الإلكترونية مع رؤساء محاكم ديوان المظالم

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أكد أن أعمال التقاضي "عن بُعد" ستكون مسارًا لا خيارًا خلال الفترة المقبلة

التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري،الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الأربعاء رؤساء محاكم ديوان المظالم ومساعديهم، وذلك في اجتماع لرؤساء محاكم الديوان "عن بُعد" عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور نائب الرئيس للشؤون التنفيذية فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالله المطرودي، ونائب الرئيس للشؤون القضائية فضيلة الشيخ علي بن محمد السلطان.

وتفصيلاً، رفع "اليوسف" في بداية اللقاء التهنئة والمباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على قادتنا وولاة أمرنا ونحن في أتم النِّعَم، وأن يتقبل من الحجيج حجهم، ويجعله حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، راجيًا الله لهم المغفرة وقبول الأعمالالصالحة، وأن يرفع عنا وعن العالم أجمع شر الوباء والبلاء.

وقدم التهنئة لمنسوبي الديوان، سائلاً الله لهم العون والتوفيق في أعمالهم، كما حثهم على إخلاص العمل وإحسانه، والقيام به على أكمل وجه.. مشددًا على تقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة في سبيل خدمة المستفيدين من خدمات المرفق القضائي، ومثنيًا على الأعمالالقضائية التي قُدمت خلال فترة العمل "عن بُعد" من قِبل جميع القضاة ومنسوبي المحاكم.

وناقش "اليوسف" مع رؤساء المحاكم خلال الاجتماع ما استُجد من الخدمات القضائية الإلكترونية، وأبرز الأساليب الممكنة لتطويرها وتحسين جودتها لخدمة المستفيدين. مؤكدًاأن أعمال التقاضي "عن بُعد" ستكون مسارًا لا خيارًا خلال الفترة المقبلة - بإذن الله -؛ حتى تصبح الدعوى الإدارية منذ تقديمها وصولاًإلى الحكم فيها بشكل إلكتروني كامل، وفي المستقبل القريب ستخضع الدعاوى للأرشفة الإلكترونية لسهولة الرجوع إليها وحفظها، وذلك في نقلة متطورة للقضاء الإداري، غيّرت من مفاهيم العمل فيهإلى منظومة قضائية إلكترونية.

وفي ختام الاجتماع سأل الله – عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.