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قال: "القيادية" في مختلف القطاعات شريك أساسي في التنمية الاستراتيجية

أكدت الدكتورة خلود الخميس، أمين عام مجلس منطقة تبوك، أن المرأة السعودية قادرة على الوصول لأعلى المناصب -بإذن الله-، والقيام بما يُسند إليها من مهام على أكمل وجه، وذلك في ظل إيمان القيادة الرشيدة بقدراتها.

ولفتت "الخميس"، في لقاء تلفزيوني مع قناة الإخبارية، إلى أن المرأة القيادية في مختلف القطاعات هي شريك أساسي في التنمية الاستراتيجية في ظل ما تشهده المملكة من تمكين للمرأة وتقلدها للكثير من المناصب القيادية، وخير مثال على ذلك الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، أول سفيرة للملكة لدى الولايات المتحدة.

وأشارت بأن منطقة تبوك ستشهد الكثير من التطورات بتوجيهات القيادة الرشيدة وقيادة أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان، الداعم الرئيسي لأبناء المنطقة.

وتعد "الخميس" أول امرأة تشغل منصب أمين عام مجلس منطقة على مستوى المملكة،.

