وزير الاقتصاد اللبناني يكشف حجم مخزون الطحين في بلاده

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جي بي سي نيوز :- أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، راوول نعمة، اليوم الأربعاء، حجم مخزون المطاحن في بلاده من الطحين.

وقال الوزير، في تغريدة على "تويتر" إن مخزون لبنان من الطحين هو 32 ألف طن بالإضافة إلى 110 آلاف طن وصلت أو تصل خلال أسبوعين،.

وأوضح أن المخزون يكفي لأربعة أشهر، مشيرا إلى أن منظمة WFP ستؤمن مشكورة 17 ألف طن من الطحين والتي ستتوزع على المناطق المنكوبة.

​وتابع الوزير اللبناني "لا أزمة مخزون ولا أزمة خبز. إن الاستهلاك الشهري للطحين في لبنان يبلغ 35 ألف طن".

سبوتنيك