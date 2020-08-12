راصد الاردني : 41 حزبا سيشارك بالانتخابات النيابية

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- اظهرت دراسة أجراها مركز راصد حول توجهات الأحزاب السياسية الأردنية للانتخابات النيابية 2020، أن 41 حزبا سيشارك في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما لم تحسم 7 احزاب قرارها بعد .

واصدر مركز راصد دراسة اليوم الثلاثاء حول توجهات الأحزاب السياسية من خلال التواصل مع كافة الأحزاب السياسية والبالغ عددها 48 حزباً سياسياً مسجلاً ومرخصاً في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حيث ذكر الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة – راصد- أن فريق العمل اعتمد منهج التواصل المباشر مع الأحزاب من خلال الاتصال الهاتفي مع أمين عام الحزب أو من ينوب عنه.

وفيما يتعلق بتركيبة القوائم الانتخابية التي ستترشح بها الأحزاب السياسية فقد عَبّر ما نسبته 8 بالمئة من الأحزاب بأنهم ينوون الترشح بقوائم من أعضاء الحزب فقط، فيما عبّر ما نسبته 77 بالمئة من الأحزاب السياسية أنهم سيترشحون من خلال قوائم مختلطة ما يعني أن المترشحين في القائمة سيكونون من أعضاء الحزب وخارجه، فيما لم يحسم ما نسبته 15بالمئة من الأحزاب السياسية قرارهم في آلية بناء القوائم الانتخابية. وبخصوص تعداد الدوائر الانتخابية التي ستترشح بها الأحزاب السياسية، أفاد 13حزباً بأنهم ينوون الترشح في دائرة انتخابية واحدة إلى 3 دوائر انتخابية، وأفاد 16حزباً بأنهم ينوون الترشح بـ (4إلى 6) دوائر انتخابية، بينما أشارت 3 أحزاب نيتها بالترشح في (7إلى 10) دوائر انتخابية، بينما عبّر حزباً واحداً عن نيته الترشح في أكثر من 10دوائر انتخابية، فيما لم يحسم 15حزباً أمرهم بعد فيما يتعلق بتعداد الدوائر الانتخابية التي سيترشحون بها. أما بما يتعلق بدرجة رضا الأحزاب السياسية عن أداء الهيئة المستقلة للانتخاب فقد أظهرت النتائج أن 65 بالمئة من الأحزاب السياسية راضون بدرجة كبيرة عن أداء الهيئة المستقلة للانتخاب، فيما قال 21 بالمئة من الأحزاب السياسية أنهم راضون بدرجة متوسطة عن أداء الهيئة المستقلة للانتخاب، وعبر13 بالمئة من الأحزاب بأنهم راضون بدرجة محدودة عن أداء الهيئة ولم يجب 1%من الأحزاب السياسية عن هذا السؤال.