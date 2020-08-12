أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النصر يشيد بمبادرات الأندية أثناء توقف النشاط الرياضي

Print
النصر يشيد بمبادرات الأندية أثناء توقف النشاط الرياضي النصر يشيد بمبادرات الأندية أثناء توقف النشاط الرياضي

النصر يشيد بمبادرات الأندية أثناء توقف النشاط الرياضي

أشاد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية عضو مجلس إدارة الاتحاد نزيه النصر بالجهود والمبادرات الاجتماعية التي قامت بها الأندية أثناء توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

وأكد النصر أن فترة التوقف شهدت تنافسًا بين الأندية خارج الملعب، متمثلاً في خدمة المجتمع والتواصل عبر ابتكار مبادرات ذات أثر ونفع ملموس، الأمر الذي يؤكد أن للرياضة جوانب أخرى مضيئة خارج المستطيل الأخضر، تؤكد عمق انتماء أبناء هذا الوطن لوطنهم ومجتمعهم في كل المجالات، وهي امتداد لما قدمته قيادة هذا البلد الكريم خلال فترة جائحة كورونا من خدمات وتسهيلات ومبادرات أسهمت في تجاوز تلك الأزمة.

وأشار نزيه النصر إلى أن لجنة المسؤولية الاجتماعية تسعى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها الأندية في هذا المجال، وذلك انطلاقًا من رؤية اللجنة والتي تهدف لتحقيق الريادة في دعم التنمية الاجتماعية من خلال نشاط كرة القدم، ورسالتها الرامية لتعزيز القدرات لتصبح المسؤولية الاجتماعية جزءًا من نشاط كرة القدم عبر ابتكار برامج ومبادرات ذات أثر واستدامة.

واستعرضت اللجنة جهود الأندية عبر حساب الاتحاد في تويتر حسب ما وصلها من الأندية.

يُذكر أن لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية كانت أعلنت الفترة الماضية عن جائزة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للأندية، واعتمدت المعايير الخاصة بتلك الجائزة وعممتها على كل الأندية، وسوف تعلن نتائجها في ختام الموسم الرياضي الحالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شبكة عيون الإخبارية