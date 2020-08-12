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عزل بعض المناطق السكنية التي يقطنها المصابون بكورونا في الاردن

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عزل بعض المناطق السكنية التي يقطنها المصابون بكورونا في الاردن عزل بعض المناطق السكنية التي يقطنها المصابون بكورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- قال مدير خلية إدارة أزمة كورونا العميد مازن الفراية، إن إدارة الخلية مستمرة بتعزيز الإجراءات على المعابر الحدودية لحماية العاملين فيها ومستخدميها وحماية المجتمع.
واوضح في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، في دار رئاسة الوزراء، أنه فيما يتعلق بمتابعة الحالة الوبائية في بعض مناطق المملكة، يجري حاليا عزل بعض المناطق السكنية التي يقطنها المصابون، مضيفا "نتابع بقلق تطور الحالة الوبائية في بعض المحافظات، ونرجو الله عز وجل ألا نضطر إلى عزل مناطق واسعة أو محافظات بكاملها".

جي بي سي نيوز

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