أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

رئيس الوزراء الاردني يلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بتحميل تطبيق أمان للموظفين والمراجعين

Print
رئيس الوزراء الاردني يلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بتحميل تطبيق أمان للموظفين والمراجعين رئيس الوزراء الاردني يلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بتحميل تطبيق أمان للموظفين والمراجعين

 جى بي سي نيوز :- عمم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في كتاب وجهه إلى جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإلزام الموظفين بتحميل تطبيق " أمان" على هواتفهم الخلوية وتفعليه بشكل مستمر، وذلك لتوفير الحماية لهم ولأسرهم، وتنبيههم في حال مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وأكد الرزاز خلال التعميم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع دخول المراجعين للدوائر الحكومية دون تفعيل التطبيق، وتكليف أحد موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية بتحميل التطبيق لجميع الموظفين العاملين في المؤسسة أو الدائرة مع إلزام المراجعين لها بتحميله أيضا. وطالب الرزاز جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية تزويده بتقرير أسبوعي حول مدى تقيد الموظفين والمراجعين بمتطلبات السلامة والوقاية العامة والعمل بما تضمنه التعميم.
وأشار رئيس الوزراء إلى فعالية التطبيق في تنبيه المخالطين وحماية الأشخاص من خطر العدوى، وتسريع اكتشاف الحالات المصابة بالفيروس في مراحل مبكرة، نظرا لدور وسائل التقنية الحديثة في المساعدة بالسيطرة على الوباء والحد من انتشاره.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
القبض على أردني قتل عربيا بسبب مشاكل شخصية

القبض على أردني قتل عربيا بسبب مشاكل شخصية

حزب الله في قلب الغضب اللبناني.. "الخناق يضيق"

حزب الله في قلب الغضب اللبناني.. "الخناق يضيق"

مستشفى أردني يقرر تعطيل الموظفين القاطنين في الرمثا بؤرة كورونا

مستشفى أردني يقرر تعطيل الموظفين القاطنين في الرمثا بؤرة كورونا

بالفيديو .. الرزاز : مستجدات الوضع الوبائي تتطلب مزيدا من الحرص

بالفيديو .. الرزاز : مستجدات الوضع الوبائي تتطلب مزيدا من الحرص

شبكة عيون الإخبارية