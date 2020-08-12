رئيس الوزراء الاردني يلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بتحميل تطبيق أمان للموظفين والمراجعين

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جى بي سي نيوز :- عمم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في كتاب وجهه إلى جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإلزام الموظفين بتحميل تطبيق " أمان" على هواتفهم الخلوية وتفعليه بشكل مستمر، وذلك لتوفير الحماية لهم ولأسرهم، وتنبيههم في حال مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الرزاز خلال التعميم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع دخول المراجعين للدوائر الحكومية دون تفعيل التطبيق، وتكليف أحد موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية بتحميل التطبيق لجميع الموظفين العاملين في المؤسسة أو الدائرة مع إلزام المراجعين لها بتحميله أيضا. وطالب الرزاز جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية تزويده بتقرير أسبوعي حول مدى تقيد الموظفين والمراجعين بمتطلبات السلامة والوقاية العامة والعمل بما تضمنه التعميم.

وأشار رئيس الوزراء إلى فعالية التطبيق في تنبيه المخالطين وحماية الأشخاص من خطر العدوى، وتسريع اكتشاف الحالات المصابة بالفيروس في مراحل مبكرة، نظرا لدور وسائل التقنية الحديثة في المساعدة بالسيطرة على الوباء والحد من انتشاره.