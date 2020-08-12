أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاردن : اغلاق 52 منشأة مخالفة لإجراءات السلامة العامة

Print
الاردن : اغلاق 52 منشأة مخالفة لإجراءات السلامة العامة الاردن : اغلاق 52 منشأة مخالفة لإجراءات السلامة العامة

جى بي سي نيوز  - اغلقت فرق وزارة الصناعة والتجارة والتموين التفتيشية خلال اليومين الماضيين، 52 منشأة مخالفة لإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية واستخدام الكمامات والقفازات ومستلزمات التعقيم وغيرها.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري رئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن فرق التفتيش من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة نفذت خلال اليومين الماضيين 40 جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية واستخدام الكمامات والقفازات ومستلزمات التعقيم.
وأضاف ان اليومين الماضيين شهد اغلاق 52 منشأة لعدم التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية حيث زارت فرق الرقابة نحو 1600 منشأة خلال يومي الاحد والاثنين من هذا الأسبوع.
وأكد أهمية التزام جميع المنشآت والمواطنين بإجراءات السلامة العامة بمراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات واستخدام مستلزمات التعقيم، وان فرق الرقابة من الوزارات ستكثف حملاتها الرقابية اعتبارا من السبت المقبل بالتزامن مع تفعيل امر الدفاع رقم 11 واتخاذ اشد الإجراءات بحق المخالفين وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
وتنفذ الجولات الرقابية في مختلف المحافظات من قبل لجان مشتركة تضم ممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والإدارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى جولات خاصة تقوم بها العديد من تلك الجهات.
وأكدت فرق الرقابة أهمية تعاون الجميع والالتزام بإجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين والمنشآت للمحافظة على المنجزات التي تحققت على صعيد مواجهة وباء كورونا، وكذلك ضمان استمرارية عمل غالبية القطاعات بعد وصول الأردن لمرحلة الخطورة المعتدلة.
--(بترا)

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
القبض على أردني قتل عربيا بسبب مشاكل شخصية

القبض على أردني قتل عربيا بسبب مشاكل شخصية

حزب الله في قلب الغضب اللبناني.. "الخناق يضيق"

حزب الله في قلب الغضب اللبناني.. "الخناق يضيق"

مستشفى أردني يقرر تعطيل الموظفين القاطنين في الرمثا بؤرة كورونا

مستشفى أردني يقرر تعطيل الموظفين القاطنين في الرمثا بؤرة كورونا

بالفيديو .. الرزاز : مستجدات الوضع الوبائي تتطلب مزيدا من الحرص

بالفيديو .. الرزاز : مستجدات الوضع الوبائي تتطلب مزيدا من الحرص

شبكة عيون الإخبارية