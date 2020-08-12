الاردن : اغلاق 52 منشأة مخالفة لإجراءات السلامة العامة

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جى بي سي نيوز - اغلقت فرق وزارة الصناعة والتجارة والتموين التفتيشية خلال اليومين الماضيين، 52 منشأة مخالفة لإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية واستخدام الكمامات والقفازات ومستلزمات التعقيم وغيرها.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري رئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن فرق التفتيش من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة نفذت خلال اليومين الماضيين 40 جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية واستخدام الكمامات والقفازات ومستلزمات التعقيم.

وأضاف ان اليومين الماضيين شهد اغلاق 52 منشأة لعدم التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية حيث زارت فرق الرقابة نحو 1600 منشأة خلال يومي الاحد والاثنين من هذا الأسبوع.

وأكد أهمية التزام جميع المنشآت والمواطنين بإجراءات السلامة العامة بمراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات واستخدام مستلزمات التعقيم، وان فرق الرقابة من الوزارات ستكثف حملاتها الرقابية اعتبارا من السبت المقبل بالتزامن مع تفعيل امر الدفاع رقم 11 واتخاذ اشد الإجراءات بحق المخالفين وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

وتنفذ الجولات الرقابية في مختلف المحافظات من قبل لجان مشتركة تضم ممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والإدارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى جولات خاصة تقوم بها العديد من تلك الجهات.

وأكدت فرق الرقابة أهمية تعاون الجميع والالتزام بإجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين والمنشآت للمحافظة على المنجزات التي تحققت على صعيد مواجهة وباء كورونا، وكذلك ضمان استمرارية عمل غالبية القطاعات بعد وصول الأردن لمرحلة الخطورة المعتدلة.

--(بترا)