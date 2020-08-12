وزير الاعلام الاردني : ازدياد الحالات قد يعيدنا إلى الوراء

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جى بي سي نيوز :- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، أن الإجراءات التي ستنفذها الحكومة خلال الفترة المقبلة تهدف لحماية صحة المواطنين، والمحافظة على مكتسباتنا الصحية والاقتصادية قبل تنفيذ الاستحقاقات الوطنية والدستورية المقبلة والمتمثلة ببدء العام الدراسي والانتخابات النيابية.

وأشار العضايلة خلال إيجاز صحفي مشترك مع وزيري الصناعة والتجارة والتموين والصحة، ومدير عمليات خلية أزمة كورونا، ومدير إدارة العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، في مقر رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتزويد للوقوف على خطط التعامل مع ما تشهده المملكة من تطورات مقلقة للحالة الوبائية محلياً وارتفاع في أعداد الإصابات المحلية وتوزعها في عدة محافظات.

كما أشار إلى تعميم رئيس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإلزام جميع موظفي القطاع العام باستخدام تطبيق "أمان"، وذلك بهدف توفير الحماية لهم ولأسرهم، وتنبيههم في حال مخالطة أحد المصابين بالفيروس.

كما تضمن التعميم - بحسب العضايلة- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع دخول أي مراجع لدوائر ومؤسسات القطاع العام لا يلتزم بتفعيل التطبيق، وتكليف أحد موظفي هذه المؤسسات بالتأكد من ذلك، "وسوف ترفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء حول الالتزام بالتنفيذ".

ودعا العضايلة في هذا الصدد مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى المبادرة في تنفيذ هذه الإجراءات حماية لصحة موظفيهم ومراجيعهم، مؤكداً أن التطبيق طُوِّر من قبل متطوعين أردنيين، وتبنته الحكومة من أجل حماية صحة المواطنين وليس هناك أي هدف أو غاية منه إلا المحافظة على سلامتهم.

ولفت العضايلة إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني ترأس اليوم اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، تم خلاله مراجعة خطط الحكومة والمؤسسات الأمنية للتعامل مع تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في المملكة.

وأكد جلالة الملك خلال الاجتماع أهمية المحافظة على النموذج الأردني في التعاطي مع هذا الوباء العالمي، واحتوائه، والجاهزية لتدارك ومعالجة أي خلل قد يحدث انتكاسة صحية- لا قدر الله- مشدداً جلالته على أن صحة المواطنين وسلامتهم في مقدمة الأولويات.

واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول: "حماكم الله، وحمى صحتكم وأحباءكم وحفظ الوطن وقيادته والإنسانية جمعاء من شر هذا الوباء، نجاحنا بالتزامكم".