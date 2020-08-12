لجنة الاوبئة في الأردن : اذا ارتفعت الحالات قد نوص باغلاق بعض النشاطات

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جى بي سي نيوز :- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، فارس البكري، الأربعاء، إنّ اللجنة لم توصِ بإغلاقات جديدة إلى الآن.

وأضاف البكري : أنّ اللجنة اجتمعت اليوم، وناقشت إعداد الإصابات التي سجلت خلال اليومين الماضيين، وأسبابها ومصادرها، والعينات العشوائية.

وتابع: "الأردن يعمل الآن ضمن المصفوفة الحكومية"، حيث إن الوضع الوبائي داخليا عند مستوى معتدل الخطورة ، وفق المملكة .

وأشار إلى أنّ في حال ارتفاع اعداد الإصابات خلال الأيام المقبلة "قد تغلق بعض النشاطات"، والحكومة تعلن القرار النهائي.

وتابع: "سيتم مراقبة الحركة الوبائية للأيام القليلة المقبلة، قبل أي توصية جديدة"، حيث إنّه في حال ارتفعت اعداد الإصابات سيتم تقديم توصيات جديدة إلى الحكومة.

وأشار إلى أنّ، مصدر العدوى في مركز حدود جابر لم يحدد إلى الآن.

وبين، أنّ السيطرة على المعابر البرية عملية معقدة، حيث إنّ تطبيق التوصيات ليست سهله.