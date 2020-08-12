أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

لجنة الاوبئة في الأردن : اذا ارتفعت الحالات قد نوص باغلاق بعض النشاطات

Print
لجنة الاوبئة في الأردن : اذا ارتفعت الحالات قد نوص باغلاق بعض النشاطات لجنة الاوبئة في الأردن : اذا ارتفعت الحالات قد نوص باغلاق بعض النشاطات

جى بي سي نيوز :- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، فارس البكري، الأربعاء، إنّ اللجنة لم توصِ بإغلاقات جديدة إلى الآن.

وأضاف البكري :  أنّ اللجنة اجتمعت اليوم، وناقشت إعداد الإصابات التي سجلت خلال اليومين الماضيين، وأسبابها ومصادرها، والعينات العشوائية.

وتابع: "الأردن يعمل الآن ضمن المصفوفة الحكومية"، حيث إن الوضع الوبائي داخليا عند مستوى معتدل الخطورة ، وفق المملكة . 

وأشار إلى أنّ في حال ارتفاع اعداد الإصابات خلال الأيام المقبلة "قد تغلق بعض النشاطات"، والحكومة تعلن القرار النهائي.

وتابع: "سيتم مراقبة الحركة الوبائية للأيام القليلة المقبلة، قبل أي توصية جديدة"، حيث إنّه في حال ارتفعت اعداد الإصابات سيتم تقديم توصيات جديدة إلى .

وأشار إلى أنّ، مصدر العدوى في مركز حدود جابر لم يحدد إلى الآن.

وبين، أنّ السيطرة على المعابر البرية عملية معقدة، حيث إنّ تطبيق التوصيات ليست سهله.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الملك يوجه الحكومة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وجودتها

الملك يوجه الحكومة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وجودتها

رئيس الحكومة الأردنية يؤكد أهمية تشديد الإجراءات على حدود العمري

رئيس الحكومة الأردنية يؤكد أهمية تشديد الإجراءات على حدود العمري

الحكومة الاردنية: تشديد الرقابة على الالتزام بأمر الدفاع 11 لحماية استقرار الحالة الوبائية

الحكومة الاردنية: تشديد الرقابة على الالتزام بأمر الدفاع 11 لحماية استقرار الحالة الوبائية

العضايلة: الملك يوجه الحكومة دائما لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين العسكريين

العضايلة: الملك يوجه الحكومة دائما لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين العسكريين

شبكة عيون الإخبارية