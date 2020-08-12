أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتحاد يغلق قضية سييرا.. والبدري يعدل عن الرحيل

Print
الاتحاد يغلق قضية سييرا.. والبدري يعدل عن الرحيل الاتحاد يغلق قضية سييرا.. والبدري يعدل عن الرحيل

الاتحاد يغلق قضية سييرا.. والبدري يعدل عن الرحيل

كشفت تقارير إخبارية اليوم أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أغلقت قضية المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول التشيلي خوسيه سييرا.

وذكرت أن إدارة النادي سلمت المدرب التشيلي، التعويض المالي الذي طالب به، عقب نجاح المفاوضات معه على تخفيض مستحقاته، التي تقدر بنحو 8 ملايين ريال سعودي، والتنازل عن جزء من المبلغ بشكل ودي.

وكان سييرا قد قدم شكوى، للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، طالب فيها بتعويض عن فسخ عقده من طرف واحد.

كما أوضحت أن الإدارة القانونية بالنادي تعمل على الدخول في مفاوضات مع الكرواتي، سلافن بيليتش، مدرب الفريق السابق، حول مستحقاته المالية البالغة نحو 56 مليون ريال، والجلوس معه للتفاهم على صيغة ودية لتخفيض المبلغ.

ميدانياً، شارك المحترف التونسي أنيس البدري في تدريبات الفريق اليوم مؤكداً أنه لا صحة للأخبار التي تردد بشأن رغبته الرحيل عن صفوف الفريق.

وأشار بأنه سيبذل قصارى جهده لخوض المباريات المقبلة والظهور بشكل فني أفضل.

وقد اجتمع رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي باللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية مساء اليوم.

وأجرى الجهاز الفني مناورة بين اللاعبين؛ حرص خلالها المدرب على شرح ملاحظاته الفنية أثناء سيرها، وسيدخل اللاعبون عقب نهاية الحصة التدريبية يوم غد الخميس معسكرهم التحضيري استعداداً لمواجهة الاتفاق يوم الجمعة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شبكة عيون الإخبارية