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الجيل الخامس من زين الأوسع انتشارًا والأفضل في تجربة العميل بالألعاب الإلكترونية

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الجيل الخامس من زين السعودية الأوسع انتشارًا والأفضل في تجربة العميل بالألعاب الإلكترونية الجيل الخامس من زين الأوسع انتشارًا والأفضل في تجربة العميل بالألعاب الإلكترونية
تقرير "مقياس" أكد تميُّزها التشغيلي

الجيل الخامس من زين السعودية الأوسع انتشارًا والأفضل في تجربة العميل بالألعاب الإلكترونية

حقّقت شركة "زين " تقدّماً بارزاً في تقرير الربع الثاني من العام 2020 لمؤشرات مستوى جودة وسرعة خدمات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة "مقياس"، الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشهد الشركة تقدّماً في معظم الخدمات التي تقدّمها لعملائها وفي جميع المؤشرات والفئات التي يغطّيها التقرير.

وأثمرت جهود "زين السعودية" تبوّأها المركز الأول في نشر خدمات الجيل الخامس (5G)، في 12 من أصل 13 منطقة إدارية في المملكة، حيث إن الجيل الخامس من "زين السعودية" هو الأوسع انتشاراً خلال الربع الثاني من العام الحالي.

واستمرت الشركة خلال الفترة الماضية، في توسيع خريطة خدماتها للجيل الخامس (5G)، ليرتفع بذلك عدد مدن المملكة إلى 35 مدينة.

وتتميز خدمة الجيل الخامس بسرعات عالية ووقت استجابة قصير، مما يساعد في تطوير مجالات مختلفة، خصوصاً المدن الذكية، وأتمتة الأنظمة، ووسائل النقل المختلفة، وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم.

تصدّرت "زين السعودية" قائمة شركات الاتصالات، ضمن فئة زمن الوصول للألعاب الإلكترونية الأكثر استخداماً في المملكة، حيث احتلت "زين السعودية" المرتبة الأولى في سرعة الوصول إلى 4 من أصل 5 ألعاب يقيسها التقرير، وشملت: Fortnite، FIFA20، APEX، وLeague Legends.

وعلى صعيد زمن الوصول للتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداماً في المملكة، كانت خدمة "زين السعودية" الأسرع في الوصول في تطبيقيّ Zoom وMicrosoft Teams؛ الأمر الذي يثبت الاهتمام والالتزام اللذين أولتهما "زين السعودية" لدعم الجانب التعليمي وتسهيل التعليم عن بُعد، وتطوير مبادرات العمل عن بُعد، ومساعدة مؤسسات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسّطة وكذلك الأفراد، خلال فترة جائحة فيروس "كورونا المستجد".

وتعليقاً على التقرير، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، إن "النتائج التي حقّقتها الشركة، إنما تزيدنا إصراراً وعزماً على متابعة تنفيذ استراتيجيتنا القائمة على ضخ مزيد من الاستثمارات النوعية في القطاع، وتوفير أفضل تجربة عميل قوامها الجودة والسرعة، والمقدرة على استشراف التحديات وتخطّيها.

وأشار أن تقدّم الشركة في عدد من التقارير المحلّية والعالمية وحصولها على جوائز مرموقة، يعد اعترافاً بمستوى التفوّق الذي حقّقته، وتتويجاً نوعياً لاستراتيجيتها التشغيلية الجديدة، ومساهماً محورياً في تعزيز قدرات قطاع الاتصالات السعودي وتحقيق مستهدفاته بما يدفع عجلة التحوّل الرقمي في المملكة وفق رؤية المملكة 2030. كما يعزّز من قدرات المملكة في مواجهة تحديات الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا المستجد، والذي بات أكثر اعتماداً على قطاع الاتصالات".


وتأتي تلك النتائج المتقدّمة التي حققتها "زين السعودية" في تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد فترة وجيزة من حصولها على جائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة من شركة "أوكلا" (Ookla) العالمية، المالكة لموقع SpeedTest الشهير والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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