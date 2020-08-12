حاكم مصرف لبنان يمتلك شركات بالخارج أصولها 100 مليون دولار

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يستثمر في عقارات ببريطانيا وألمانيا وبلجيكا

ذكرت مجموعة إعلامية في تقرير نشر اليوم (الأربعاء)، أن شركات خارجية مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة تملك أصولاً بنحو 100 مليون دولار، وذلك وسط استقصاء متزايد لدوره في الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليًا.

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود"، أن شركات "سلامة" استثمرت في العقارات ببريطانيا وألمانيا وبلجيكا على مدار العشر سنوات الأخيرة.

من جانب آخر، بيّن "سلامة" لـ"رويترز"، أنه كشف خلال مقابلة تلفزيونية في إبريل (نيسان) عن حجم ثروته قبل أن يصبح حاكمًا للبنك المركزي في 1993 وأنها كانت تبلغ 23 مليون دولار.

وكان "سلامة" يُعد ذات يوم أحد دعائم الاستقرار المالي للبنان، لكنه أصبح هدفًا لغضب المتظاهرين منذ انهيار النظام المالي في وقت سابق من العام تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.



ويتناول التقرير ثروته الشخصية في وقت حساس للبنان الذي يكابد تداعيات ما بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت وأجج الغضب الشعبي حيال القيادة السياسية للبلاد.