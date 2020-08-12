أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حاكم مصرف لبنان يمتلك شركات بالخارج أصولها 100 مليون دولار

Print
حاكم مصرف لبنان يمتلك شركات بالخارج أصولها 100 مليون دولار حاكم مصرف لبنان يمتلك شركات بالخارج أصولها 100 مليون دولار
يستثمر في عقارات ببريطانيا وألمانيا وبلجيكا

حاكم مصرف لبنان يمتلك شركات بالخارج أصولها 100 مليون دولار

ذكرت مجموعة إعلامية في تقرير نشر اليوم (الأربعاء)، أن شركات خارجية مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة تملك أصولاً بنحو 100 مليون دولار، وذلك وسط استقصاء متزايد لدوره في الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليًا.

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود"، أن شركات "سلامة" استثمرت في العقارات ببريطانيا وألمانيا وبلجيكا على مدار العشر سنوات الأخيرة.

من جانب آخر، بيّن "سلامة" لـ"رويترز"، أنه كشف خلال مقابلة تلفزيونية في إبريل (نيسان) عن حجم ثروته قبل أن يصبح حاكمًا للبنك المركزي في 1993 وأنها كانت تبلغ 23 مليون دولار.

وكان "سلامة" يُعد ذات يوم أحد دعائم الاستقرار المالي للبنان، لكنه أصبح هدفًا لغضب المتظاهرين منذ انهيار النظام المالي في وقت سابق من العام تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.


ويتناول التقرير ثروته الشخصية في وقت حساس للبنان الذي يكابد تداعيات ما بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت وأجج الغضب الشعبي حيال القيادة السياسية للبلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شبكة عيون الإخبارية