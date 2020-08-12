بعد فشلها في تسويقه عالمياً.. إيران تبيع النفط لمواطنيها لتمويل خزينتها الخاوية

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طرح نحو 220 مليون برميل من البترول في البورصة

ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الأربعاء)، أن إيران تعتزم البدء في طرح أوراق مالية معززة بالنفط على مواطنيها، في إطار جهود الحكومة لتعزيز خزائن الدولة، التي تعصف بها العقوبات الأمريكية وأزمة فيروس كورونا.

وأضاف "روحاني" خلال اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون: أن الذهب والدولار ليسا مناسبين للاستثمار، لكن سوق الأسهم والنفط مناسبان، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت وسائل إعلام إيرانية أن الخطة تتضمن طرح نحو 220 مليون برميل من النفط في بورصة الطاقة الإيرانية، من خلال سندات سلف.

من ناحيته أشار محمود واعظي رئيس مكتب "روحاني" في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إلى أن الخطة ستسمح للإيرانيين بشراء من برميل إلى 100 ألف برميل من النفط أو أكثر.

من جانبهم رأى محللون أن الفكرة لن تحسن من قدرة إيران على تمويل الميزانية في المدى الطويل في ظل انهيار إيرادات النفط.

ويعاني اقتصاد إيران منذ 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية الست، وأعادت فرض العقوبات التي تخنق تجارتها النفطية، فضلا عن تأثير تدني أسعار الخام.