تعديل ساعات حظر التجول في الأردن

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جي بي سي نيوز :- أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس لجنة سلسلة استدامة سلاسل العمل عن تعديل ساعات حظر التجول لتصبح من الساعة الثانية عشرة ليلا للمواطنين، والساعة الحادية عشرة مساء للمنشآت الاقتصادية اعتبارا من السبت المقبل.

واضاف خلال ايجاز صحفي مساء اليوم الثلاثاء، أن الإجراء يأتي بتنسيب من وزير الصحة بعد مراجعة المصفوفة المتعلقة بإجراءات كورونا والتي تبين أنه في الحالة الزرقاء معتدلة الخطورة تبدأ ساعات الحظر اعتبارا من الساعة الحادية عشرة والتي كنا قررنا سابقا بالتوافق مع وزير الصحة ولجنة الاوبئة بالتعديل عليها، ومددنا ساعات الحظر بناء على استقرار الحالة الوبائية والاحتياجات الاقتصادية للمنشآت الاقتصادية المختلفة.

واشار إلى انه في ضوء تطور الوضع الوبائي جاء القرار اعتبارا من يوم السبت المقبل، مؤكدا استمرار مراجعة المصفوفة وتطبيقها بحسب تطور الوضع الوبائي؛ حماية للمواطنين وكذلك تكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت الاقتصادية.