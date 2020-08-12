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الشؤون الصحية في حائل تكرم نور الجرباء

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الشؤون الصحية في حائل تكرم نور الجرباء الشؤون الصحية في حائل تكرم نور الجرباء
لتميزها في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى كورونا

الشؤون الصحية في حائل تكرم نور الجرباء

كرمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتورة نور بنت خالد عبدالرزاق الجرباء، لجهودها المتميزة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى المستجد، ضمن الكوادر الصحية بمستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل.

وعبرت نور الجرباء عن اعتزازها بتكريم وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، نظير عملها في مستشفى الملك سلمان بحائل، ومباشرة حالات كورونا وتقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وأكدت أن العمل في القطاع الصحي شرف وعز، سائلة الله التوفيق لخدمة الدين والمليك والوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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