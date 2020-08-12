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اعتماد خطة توزيع المقررات الدراسية فى محافظة سراة عبيدة

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اعتماد خطة توزيع المقررات الدراسية فى محافظة سراة عبيدة اعتماد خطة توزيع المقررات الدراسية فى محافظة سراة عبيدة
على جميع مدارس قطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطان

اعتماد خطة توزيع المقررات الدراسية فى محافظة سراة عبيدة

اعتمدت إدارة تعليم سراة عبيدة، اليوم الأربعاء، خطة توزيع المقررات الدراسية على جميع مدارس المحافظة بقطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطان.

وتبدأ الإدارة في تنفيذ الخطة من الأحد المقبل، بالتزامن مع عودة الهيئة الإدارية للمدارس، وسط استعداد لجميع التجهيزات الضرورية من إعداد وتجهيز الإحصائيات لمدارس المحافظة.

واطلع مدير تعليم سراة عبيدة، رئيس لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، على الخطة وعمليات حصر احتياج المقررات الدراسية وترحيلها للمدارس.

وناقش الخطط البديلة في حال تأخر أي مقرر بحسب وصول المقررات، واستعرض عددًا من العمليات لتذليل المعوقات التي قد تواجه عملية الترحيل، مؤكدًا على ضرورة مضاعفة الجهود لبداية مُميزة وجادة للعام الدراسي الجديد.

وشدد الدكتور "العلكمي" على أنْ تقوم فرق النظافة والصيانة بالإدارة، وبالتنسيق مع إدارة المستودعات؛ بعملية التعقيم والتطهير للمستودعات، وأخذ التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة، بما يضمن بيئة عمل آمنة وصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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