"الكروز".. منعطف سعودي له مغزى في رحلات السياحة البحرية

★ ★ ★ ★ ★

عطلة بحرية فخمة من فئة خمس نجوم.. وصناعة ذكريات لا تُنسى

تُشكل رحلات السفن السياحية "الكروز"، التي أدخلتها الهيئة السعودية للسياحة لأول مرة في المملكة، ضمن خياراتها في موسم صيف السعودية "تنفس"، منعطفاً مهماً في مسيرة الرحلات البحرية السياحية، التي أصبحت أحد المرتكزات الرئيسة للمفاهيم السياحية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتعتبر انطلاقة رحلات "الكروز" بداية حقيقية لاستراتيجية طويلة المدى لتنشيط السياحة السعودية عالمياً، على الشريط الساحلي للبحر الأحمر، الغني بالمناظر الخلابة، حيث تمتاز الشعاب المرجانية على هذا الساحل بقربها من الشواطئ، وبالتنوع، وبالوفرة.

وبدأت السعودية بتشغيل رحلات سفن "الكروز السياحية"، لإعادة اكتشاف لساحل البحر الأحمر خلال الصيف، من خلال عطلة بحرية بمنتهى الفخامة من فئة خمس نجوم، والاستمتاع بأطباق الطعام الفاخرة، على متن واحدة من أفخم السفن السياحية في العالم، وصناعة ذكريات جميلة لن تُنسى.

ومع مساحة تعد هي الأكبر بالنسبة لعدد النزلاء في هذا القطاع، ومن خلال ثمانية مطاعم فاخرة لتناول الأطباق الراقية، توفر سفينة "سيلفر سبيريت" أروع الرحلات البحرية المتاحة وأكثرها تكاملاً، حيث تم تجديد هذه السفينة بالكامل لتوفر على متنها تجربة متفردة، وتجسد أعلى معايير الخدمة العالمية التي يشعر من خلالها النزلاء وكأنهم في منازلهم.

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات الكروز السعودية في 27 أغسطس الجاري، لتجوب مياه وشواطئ وجزر البحر الأحمر، في تجربة سياحية استثنائية، برفقة مقدمي خدمات من الطراز العالمي وجهت لهم الهيئة السعودية للسياحة الدعوة لتقديم أرقى الخدمات للمصطافين.

وتحوي السفينة السياحية، مطاعم خاصة وأخرى مجانية على حسب الباقة، وتتراوح الأقسام بين عادية وفخمة ولكل مميزاتها، وتختلف أسعار الغرف والأجنحة حسب موقعها على ظهر السفينة، وهنالك غرف داخلية وأخرى بشباك صغير وأخرى ببلكونة.

وبالنسبة للأجنحة الخاصة فلها مميزات مختلفة حيث يتوفر المساعد الشخصي، والمصاعد الخاصة المدعومة بالبطاقات الممغنطة، كما تتمتع بخدمات مفتوحة وجبات ومشروبات على مدار 24 ساعة، ويحظى نزلاء الأجنحة باستقبال خاص وسريع عند تسجيل دخولهم للسفينة.

وبالنسبة لمرافق السفينة السياحية، فيوجد داخلها "مسرح كبير" يقدم عروضاً مختلفة لألعاب الخفة وغيرها، بالإضافة إلى سوق صغير به منتجات تذكارية، بالإضافة إلى منطقة ألعاب فيديو، ومسبحان الأول مكشوف على ظهر السفينة وآخر مغلق، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة وغيرها من المرافق الأخرى، ويوفر موقع "روح السعودية" على الإنترنت معلومات شاملة عن الرحلات البحرية السياحية.