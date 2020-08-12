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اتحاد الهجن يعتمد لائحة تنظيمية لتطوير السباقات

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اتحاد الهجن يعتمد لائحة تنظيمية لتطوير السباقات اتحاد الهجن يعتمد لائحة تنظيمية لتطوير السباقات
للمشاركة بالرموز على 3 مطايا

اتحاد الهجن يعتمد لائحة تنظيمية لتطوير السباقات

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بالإجماع الاستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي والمقابل المالي للخدمات والعقوبات في الهجن.

وبيّن المجلس أن لائحة الميادين تحتوي على تصنيف الميادين في المملكة إلى ثلاث فئات بناءً على حجم الميدان وكثافة المشاركين، حيث تتميز كل فئة بمواصفات بناء على حجم الميدان، وتحديد كل الاشتراطات للحصول على سكن داخل الميادين، وتوضيح لكل الحقوق الشروط بين الملاك والميدان والخطوات والآلية المتبعة للحصول على رخصة لإقامة سباق، مع إتاحة الفرصة لإدارة الميدان لجلب الرعاة للسباقات والأشواط وفق اشتراطات معينة.

وفيما يخص لائحة المشاركين، فقد تم وضع نظام شامل للمشاركين وتعريفهم بنظام المشاركة في السباقات، وكذلك متطلبات تسجيل المشاركين السعوديين والمشاركين من الخارج، مع توضيح كل الواجبات والمسؤوليات، وإصدار بطاقة (هجان) لمن يرغب ممارسة ركوب الهجن من المواطنين السعوديين وإنشاء قاعدة بيانات لهم، إضافة للسماح للشركات والمؤسسات بالدخول والمشاركة في السباقات كمُلاك.

كما أشار اتحاد الهجن إلى أن لائحة السباقات تشمل تحديد أنواع السباقات وفئاتها مثل سباقات المسافات القصيرة والماراثون، وتحديد موسم السباقات في ميادين المملكة، وشروط المشاركة في الأشواط المفتوحة والعامة، وتحديد 3 مطايا كحد أقصى لكل مالك للمشاركة.

يُذكر أن هذه اللوائح التي وضعها الاتحاد السعودي للهجن ستسهم في تطوير رياضة الهجن ليس على المستوى المحلي، إنما على المستوى العربي والعالمي، باعتبارها خارطة طريق للسير عليها لتطوير هذه الرياضة المهمة على مستوى العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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