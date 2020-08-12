★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- تعرض غابريال، نجل رئيس التيار العوني جبران باسيل، لحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دعاه لنشر فيديو يشكو فيه من تعرضه للتنمر بسبب والده.

يأتي ذلك في ظل الاحتقان الذي يشهده الشارع اللبناني، عقب انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل العشرات، وإصابة الآلاف، وتشرد مئات الآلاف.

ونشر غابريل "14 عاما"، فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، قال فيه :“أنتم تعلمون من هو والدي، هو رجل مثير للجدل، وبعض الناس بل عدد كبير من الناس لا يحبونه، فقرروا التنمر علي عبر "إنستغرام". أنا مُحتار، ماذا فعلت لكم؟ أنا أحب والدي، لكن لا يمكنني منعكم من التعدي عليه وانتقاده".

وتابع قائلا: "أنا طفل في الـ14 من عمري.. ماذا فعلت لكم؟".

من جهته، قال رئيس نادي الصحافة بسام أبو زيد: "أصعب ما قد يواجهه طفل هو التنمر، ولا يشعر بهذا الأمر إلا من يعيش هذه التجربة: الطفل نفسه وأهله. ما حدث مع نجل النائب جبران باسيل غير مقبول، ولا يبرره أي خلاف سياسي".

وقال الكاتب الإعلامي رياض طوق: "التنمر على أي طفل بسبب أفعال والده هو عمل جبان ومدان. ولكن على جبران باسيل أن يفكر جديا بالإرث الذي يتركه لنجله. فالوريث يرث الأموال والديون، وبالتالي ابن جبران وأبناء كل من هو مسؤول عما آل إليه وضعنا سيلامون يوما ما، وسيرثون عداء الناس تماما، كما سيرثون عقارات وحسابات مصرفية".

عربي 21