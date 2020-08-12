جابر : 13 حالة محلية بـ"كورونا" في الأردن

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جى بي سي نيوز :- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا، منها 13 حالة محلية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1283 إصابة.

وبين الدكتور جابر أن الحالات توزعت على مواطن أردني قادم من السعودية في فنادق الحجر وسائق على حدود العمري، أما الحالات المحلية المكتشفة فتوزعت على 5 حالات من لواء الرمثا، 4 منها لمواطنين يعملون في تخليص البضائع، وحالة مخالطة لإصابة مؤكدة، وحالة في محافظة جرش، وحالتين في محافظة إربد، وحالة في عجلون و4 حالات في العاصمة عمان، مشيرا إلى تسجيل إصابة غير مؤكدة في محافظة المفرق، وجار التأكد من إصابتها، بالإضافة إلى تسجيل حالتي شفاء. وأوضح الوزير خلال إيجاز صحفي مشترك اليوم الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء، أن فرق الاستقصاء أجرت اليوم 6200 فحص.

ودعا الدكتور جابر، المواطنين إلى تحميل تطبيق أمان للمساعدة على كشف وتتبع الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا لحماية المجتمع من انتشار العدوى.

وبشأن اللقاح الروسي، قال وزير الصحة: إن سفارتنا في موسكو تتابع مع السلطات الروسية الاستفسار عن فعالية لقاح كورونا الجديد وأسعار الشراء.