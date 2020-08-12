أخبار عاجلة

بالصور .. "سبق" ترصد مخلفات ونفايات وعشوائيات بسوق الخضار بالطائف.. والأمانة: سنقضي عليها -
الهلال للاقتراب أكثر من اللقب.. والنصر للإبقاء على حظوظه.. والوحدة للمقعد الآسيوي -
تناقضات أردوغان.. هدَّد بسحب سفيره من أبو ظبي وتجاهل تطبيع 71 عامًا مع إسرائيل -
أمير الجوف يستعرض مع القيادات التعليمية استعدادات العام الدراسي الجديد -
شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً -
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة -
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟ -
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية -
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضبط معمل لتصنيع الكنب والأثاث تديره عمالة مخالفة بـ"مسفلة مكة "

Print
تم إغلاقه فوراً واستدعاء المالك وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية

ضبط معمل لتصنيع الكنب والأثاث تديره عمالة مخالفة بـ

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة معملاً مخالفاً يتم بداخله تصنيع الكنب والأثاث بطرق عشوائية، وتديره عمالة مخالفة بالمسفلة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفرق الرقابية الميدانية تمكنت من ضبط معمل مخالف يتم بداخله تصنيع الكنب والأثاث المخالف للاشتراطات، في عمارة سكنية تديره عمالة وافدة مخالفة، ورصد مجموعة من المخالفات تمثلت في الافتقار لأدنى وسائل السلامة والتخزين بطرق عشوائية، إضافة إلى عدم وجود رخصة.

ولفت "مكاوي" إلى أنه تم إغلاق الموقع فوراً، واستدعاء المالك، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد "مكاوي" استمرار الجولات الرقابيّة على المواقع المخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالصور .. "سبق" ترصد مخلفات ونفايات وعشوائيات بسوق الخضار بالطائف.. والأمانة: سنقضي عليها

بالصور .. "سبق" ترصد مخلفات ونفايات وعشوائيات بسوق الخضار بالطائف.. والأمانة: سنقضي عليها

الهلال للاقتراب أكثر من اللقب.. والنصر للإبقاء على حظوظه.. والوحدة للمقعد الآسيوي

الهلال للاقتراب أكثر من اللقب.. والنصر للإبقاء على حظوظه.. والوحدة للمقعد الآسيوي

تناقضات أردوغان.. هدَّد بسحب سفيره من أبو ظبي وتجاهل تطبيع 71 عامًا مع إسرائيل

تناقضات أردوغان.. هدَّد بسحب سفيره من أبو ظبي وتجاهل تطبيع 71 عامًا مع إسرائيل

أمير الجوف يستعرض مع القيادات التعليمية استعدادات العام الدراسي الجديد

أمير الجوف يستعرض مع القيادات التعليمية استعدادات العام الدراسي الجديد

شبكة عيون الإخبارية