أمين "موهبة": الطلاب السعوديون حققوا 378 إنجازًا عالميًّا في 10 سنوات

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خلال حديثه حول إنجازاتهم وإبداعهم بمناسبة يوم الشباب العالمي

كشف الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، عن تحقيق طلاب موهبة الذين يمثلون مختلف شرائح شباب هذا الوطن المبدعين، 378 ميدالية عالمية للمملكة في المحافل والمسابقات العلمية الدولية ما بين ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات تقدير، خلال العشر سنوات الماضية، موجهًا لهم ولشباب الوطن التحية في اليوم العالمي للشباب 2020.

وقال في حديث حول إنجازات الشباب السعودي وإبداعهم في يوم الشباب العالمي، الذي تعد موهبة أحد أبرز الجهات التي تدعمه وتتبناه محليًّا وعالميًّا: "إن قيادة المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مكّنت شباب الوطن وأتاحت لهم الفرصة للمشاركة في نهضة الوطن بأعمالهم ومبادراتهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأوضح أن عدد الطلبة المستفيدين من خدمات "موهبة" بلغ 161912 طالبًا وطالبة من مختلف مراحل التعليم العام، موزعين على برامجها ومبادراتها المرتبطة بالمجالات العلمية والهندسية والصحية والتقنية؛ فيما بلغ إجمالي الموهوبين الذين اكتشفتهم موهبة، أكثر من 133 ألف موهوب وموهوبة.

وأضاف أمين عام "موهبة" أن رؤية المملكة 2030 حرصت على الشباب وتعزيز دوره لتنمية الاقتصاد الوطني؛ خاصة أن الشباب السعودي في الفئة العمرية من 15- 34 سنة يمثل 36.7% من إجمالي عدد السكان في المملكة؛ وهو ما يمثل إحدى الميزات النسبية للوطن بشبابه المبدع والموهوب والطموح الذي يمثل أحد أهم روافد الرؤية.

وذكر أن اليوم العالمي للشباب 2020 يرفع شعار "إشراك الشباب في الجهود الدولية"؛ مؤكدًا أن كل جهود مؤسسة موهبة تسعى إلى إبراز السبل التي تثري بها مشاركة الشباب على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، منوهًا بالنجاحات والدعم غير المحدود الذي تتلقاه المؤسسة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة التي آمنت بأهمية العناية بالبحث العلمي والابتكار والتقدم المعرفي.

وأشار إلى أن هناك جهات عديدة لمست تميز مستوى الطلبة الذين تمت رعايتهم من موهبة، فبدأت تستقطبهم للانضمام لها مثل أرامكو وسابك وجامعة الملك عبدالله ومعادن وهيئة الفضاء السعودية، كما استحدثت عددًا من الجامعات السعودية مثل جامعة جدة وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود برامج لاستقطاب الموهوبين والموهوبات من خريجي المرحلة الثانوية؛ متطلعًا لأن تقوم المزيد من الجهات بالاستثمار في هؤلاء الشباب الذين تمت رعايتهم من أعمار مبكرة من قِبَل موهبة وشركائها المحليين والدوليين.

ولفت أمين عام موهبة إلى أن موهوبي الوطن حققوا خلال مشاركاتهم في الأولميبادات الدولية التي بلغت 93 مشاركة منذ عام 2010 حتى 2020، (378) ميدالية عالمية للمملكة في المحافل والمسابقات العلمية الدولية ما بين ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات تقدير.

يُذكر أن لدى "موهبة" قرابة ألف طالب وطالبة يدرسون في أرقى الجامعات الدولية في المجالات ذات الأولوية الوطنية التي تحتاجها المملكة مثل التصحر، وندرة المياه.. وتمكن بعضهم من فتح شركات ومشاريع ريادية ذات أثر عالمي وإقليمي أيضًا.مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة