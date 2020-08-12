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"هلال الباحة" يشارك في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات‎

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بفرقتين إسعافيتين لكل يوم وجرى خلالها مباشرة بعض الحالات الطارئة

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات ‏الخامسة والسادسة (أندية ومراكز تدريب) التي اختتمت اليوم.

وصرح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأن ‏فرع الهيئة بالمنطقة شارك بعدد فرقتين إسعافيتين لكل يوم تمت خلالها مباشرة بعض الحالات الإسعافية الطارئة وتقديم الخدمة الطبية ‏اللازمة لها بقيادة مدير القيادة الميدانية عبدالله غرامه الغامدي.

وأضاف الزهراني، أن المشاركة كانت من 7 - 12 / 2020/8م ‏والمقامة على ‏طريق العقيق القديم بعد الكلية التقنية حتى جامعة الباحة وطريق العقيق بلجرشي ابتداء من جسر الجامعة ‏حتى صخوان.

وفي نهاية الفعالية تم تكريم الجهات الحكومية المشاركة من ضمنها ‏فرع الهيئة بالمنطقة نظير الجهود المبذولة خلال تلك الفترة.

هيئة الهلال الأحمر السعودي منطقة الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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