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بالصور .. "سبق" ترصد مخلفات ونفايات وعشوائيات بسوق الخضار بالطائف.. والأمانة: سنقضي عليها
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السبت 15 أغسطس 2020 01:14 صباحاً
الهلال للاقتراب أكثر من اللقب.. والنصر للإبقاء على حظوظه.. والوحدة للمقعد الآسيوي
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السبت 15 أغسطس 2020 12:54 صباحاً
تناقضات أردوغان.. هدَّد بسحب سفيره من أبو ظبي وتجاهل تطبيع 71 عامًا مع إسرائيل
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السبت 15 أغسطس 2020 12:54 صباحاً
أمير الجوف يستعرض مع القيادات التعليمية استعدادات العام الدراسي الجديد
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السبت 15 أغسطس 2020 12:54 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
تغطية خاصة.. أبناء الأسمرات يدلون بأصواتهم بمجلس الشيوخ في منطقتهم الجديدة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 12 أغسطس 2020 11:40 صباحاً
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