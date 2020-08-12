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حرس حدود ضباء يُنقذ طفلة تَعَرّضت لحالة غرق بشاطئ شرما

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حرس حدود ضباء يُنقذ طفلة تَعَرّضت لحالة غرق بشاطئ شرما حرس حدود ضباء يُنقذ طفلة تَعَرّضت لحالة غرق بشاطئ شرما
تبلغ من العمر 3 سنوات خلال تنزهها برفقة عائلتها.. صحتها جيدة

حرس حدود ضباء يُنقذ طفلة تَعَرّضت لحالة غرق بشاطئ شرما

تمكنت دورية تابعة لوحدة البحث والإنقاذ بقطاع حرس الحدود بضباء بمنطقة تبوك أمس، من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بعد تعرضها لحالة غرق بشاطئ شرما، خلال تنزهها برفقة عائلتها.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لها بالموقع، ثم نقلها بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى أحد المراكز الصحية للاطمئنان عليها، وقد غادرته برفقة والدها، وهي بحالة صحية جيدة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الرسمي بجميع المتنزهين ومرتادي الشواطئ، باتباع إجراءات السلامة، وعدم ترك الأطفال دون متابعة أو مراقبة من ذويهم، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة؛ متمنيًا السلامة للجميع.حرس الحدود تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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