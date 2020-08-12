توابع اللقاح الروسي.. أمريكا: لا نغتنم الفرصة لإيذاء الناس.. ولا نقدم لقاحات لا تعمل

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أوروبا: لا نثق باللقاح الروسي.. ونعتمد على المختبرات الكبرى

فيما قال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، إنه يشك بجدية في أن روسيا أثبتت أن لقاحها آمن وفعال، أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، الثلاثاء، أن فرنسا والأوروبيين "بانتظار مختبرات كبرى للحصول على لقاح"، يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الروسي أن بلاده وافقت على استخدام لقاح لفيروس كورونا، يوم الثلاثاء.

هل اللقاح آمن وفعال؟

وفي مقتطفات من مقابلة مع شبكة "ABC News"، التي تُذاع الخميس، قال فاوتشي: "آمل أن يكون الروس أثبتوا بالفعل وبشكل قاطع أن اللقاح آمن وفعال.. أشك بشدة في أنهم فعلوا ذلك".

وحسب موقع "CNN" بالعربية، أكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أن الحصول على لقاح وإثبات أنه آمن وفعال "شيئان مختلفان".

لا نغتنم الفرصة لإيذاء الناس

وتابع: "لدينا ستة لقاحات أو أكثر.. لذا إذا أردنا اغتنام الفرصة لإيذاء الكثير من الناس أو منحهم شيئًا لا يعمل، يمكننا البدء بالقيام بذلك، كما تعلمون، الأسبوع المقبل إذا أردنا ذلك. لكن هذه ليست الطريقة التي يعمل بها".

وقال فاوتشي، إنه إذا سمع الأمريكيون إعلانات من دول، مثل روسيا أو الصين حول تطوير اللقاحات، فعليهم أن يتذكروا أن الولايات المتحدة لديها معايير أمان وفعالية معينة مطبقة.

ولم يصدر صانعو اللقاح الروسي حتى الآن أي بيانات حول التجارب البشرية.

وصرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأنها ستوافق على اللقاح فقط إذا كان يفي بشرط الفعالية بنسبة 50 %.

نعتمد على المختبرات الكبرى

وفي فرنسا، قال فيران خلال زيارة لمنتجع "لا غراند موت": "إننا في نهج أوروبي يتعاون مع المختبرات الكبرى كافة لكي نتوصل إلى تطوير لقاح"، حسب موقع قناة "الحرة".

وأوضح "حالياً نظراً لما أعرفه عن الدراسات العلمية التي نشرت، نعتمد على المختبرات الكبرى للحصول على لقاح".

وأعرب عن أمله بأن يطور اللقاح بأقرب فرصة وأضاف "يتحدث البعض عن توافره في الخريف والبعض الآخر في الفصل الأول من 2021".

لست مضطرا لأثق باللقاح الروسي

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن روسيا طورت "أول" لقاح ضد كوفيد-19 وتنوي تسويقه في سبتمبر، في تأكيد قالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب التحقق منه بشكل مستقل وعلمي.

لكن الوزير الفرنسي قال: "لست مضطرا لأثق باللقاح الروسي".

وأضاف، أن مجمل الدول الأوروبية تعمل بإشراف المفوضية الأوروبية مع المختبرات كافة "لكي نتمكن فور تطوير أحدها للقاح ثبتت فعاليته من أن نسمح فوراً للشعب الفرنسي بالاستفادة منه، وكذلك كل الشعوب الأوروبية" والدول "العاجزة عن الوصول إلى سوق اللقاحات".

وشككت وزارة الصحة الألمانية، الثلاثاء، في "نوعية وفعالية وسلامة" اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن بوتين التوصل إليه.اللقاح الروسي الدكتور أنتوني فاوتشي