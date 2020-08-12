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جدة.. رصد ومداهمة تنتهي بمصادرة 17 طنًّا من الخضار والفواكه

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جدة.. رصد ومداهمة تنتهي بمصادرة 17 طنًّا من الخضار والفواكه جدة.. رصد ومداهمة تنتهي بمصادرة 17 طنًّا من الخضار والفواكه
نفّذتها بلديات المحافظة التاريخية والعزيزية على الباعة الجوالين في الأحياء

جدة.. رصد ومداهمة تنتهي بمصادرة 17 طنًّا من الخضار والفواكه

داهمت بلديات جدة التاريخية والعزيزية، مواقع باعة جائلين مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن بلدية جدة التاريخية -بمساندة إدارة مراقبة الأسواق التابعة للإدارة العامة للخدمات البلدية بوكالة البلديات- قامت بمداهمة مواقع تجمّع باعة جائلين بأحياء البلد والعمارية وباب مكة وباب شريف.

وفي ذات السياق قامت بلدية العزيزية -بمساندة إدارة مراقبة الأسواق التابعة للإدارة العامة للخدمات البلدية بوكالة البلديات- بمداهمة مواقع تجمع باعة جائلين بأحياء العزيزية ومشرفة.

وأضاف الزهراني أن هذه الكميات التي تمت مصادرتها من خضار وفواكه تُقَدّر بحوالى (17) طنًّا؛ وذلك بعد رصدها من قِبَل المراقبين؛ حيث يستخدم من قِبَل عمالة مخالفة، وقد تم إزالة 128 عربة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال هذه المواقع.

وأكد الزهراني أن أمانة محافظة جدة حريصة على أمن وسلامة وصحة السكان، ومنع تفشي .

ودعا الزهراني المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.بلديات جدة التاريخية والعزيزية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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