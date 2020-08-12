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بالصور .. "سبق" ترصد مخلفات ونفايات وعشوائيات بسوق الخضار بالطائف.. والأمانة: سنقضي عليها
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السبت 15 أغسطس 2020 01:14 صباحاً
الهلال للاقتراب أكثر من اللقب.. والنصر للإبقاء على حظوظه.. والوحدة للمقعد الآسيوي
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السبت 15 أغسطس 2020 12:54 صباحاً
تناقضات أردوغان.. هدَّد بسحب سفيره من أبو ظبي وتجاهل تطبيع 71 عامًا مع إسرائيل
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السبت 15 أغسطس 2020 12:54 صباحاً
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السبت 15 أغسطس 2020 12:54 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مؤتمر صحفي لوزير الصحة الروسي ومدير مركز "غامالي" للحديث عن أول لقاح ضد فيروس كورونا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:53 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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