تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم إلى 2021

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في ضوء الموقف الحالي لجائحة كورونا المستجد في عدة دول

قرر الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم تأجيل المباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، التي كانت مقررة في شهرَي أكتوبر ونوفمبر 2020، بحيث تقام عام 2021.

ووفق الاتحاد الآسيوي جاء القرار في ضوء الموقف الحالي لجائحة كورونا المستجد في عدة دول، ومن أجل حماية صحة وسلامة جميع المشاركين، حيث سيواصل الاتحادان الدولي والآسيوي العمل معاً من أجل مراقبة الموقف في المنطقة وتحديد مواعيد جديدة للمباريات.

وقال الاتحاد الآسيوي: سيتم في وقت لاحق إعلان تفاصيل المواعيد الجديدة للأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.التصفيات الآسيوية لكأس العالم