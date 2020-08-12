أخبار عاجلة

الهلال للاقتراب أكثر من اللقب.. والنصر للإبقاء على حظوظه.. والوحدة للمقعد الآسيوي -
تناقضات أردوغان.. هدَّد بسحب سفيره من أبو ظبي وتجاهل تطبيع 71 عامًا مع إسرائيل -
أمير الجوف يستعرض مع القيادات التعليمية استعدادات العام الدراسي الجديد -
شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً -
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة -
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟ -
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية -
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"" عن اختيار "بايدن" لـ"هاريس" نائبة له: الأكثر لؤمًا وفظاعة بالشيوخ

Print
"ترامب" عن اختيار "بايدن" لـ"هاريس" نائبة له: الأكثر لؤمًا وفظاعة بالشيوخ "" عن اختيار "بايدن" لـ"هاريس" نائبة له: الأكثر لؤمًا وفظاعة بالشيوخ
قال: لم تثر إعجابي يومًا ومن الصعب اختيار شخص قليل الاحترام للآخرين

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ، عن تفاجئه باختيار خصمه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، السناتورة كامالا هاريس نائبة له؛ واصفًا إياها بأنها العضو "الأكثر فظاعة" في مجلس الشيوخ.

وصرّح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض بأن "هاريس" لم تُثِر إعجابه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي التي فاز فيها بايدن، وقال إنه متفاجئ لهذا الاختيار؛ "لأن أداءها كان ضعيفًا".

وقال ترامب وفق "سكاي نيوز عربية": إن هاريس كانت "تسيء بشدة" لبايدن خلال الانتخابات التمهيدية.

وأضاف للصحفيين: "أحد الأسباب التي فاجأتني أنها ربما كانت أكثر إساءة لجو بايدن حتى من بوكاهونتاس. كانت لا تحترم جو بايدن، ومن الصعب اختيار شخص قليل الاحترام للآخرين".

وأشار إلى أنه في عام 2018 خلال جلسة مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين القاضي بريت كافانو عضوًا في المحكمة العليا؛ كانت هاريس "الأكثر لؤمًا وفظاعة وازدراء من بين أعضاء مجلس الشيوخ".

وكان "بايدن" قد اختار السناتورة كامالا هاريس لتولي منصب نائبته في انتخابات الثالث من نوفمبر التي سيواجه فيها الرئيس دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية.

وفي تغريدة لبايدن: "يشرفني أن أعلن أنني اخترت كامالا هاريس المدافعة الشرسة عن الضعفاء، وأحد أفضل مَن عملوا في الخدمة العامة نائبة لي".

من جانبها، أكدت هاريس أن بايدن قادر على "توحيد" الأمريكيين، وأنه يشرّفها خوض الانتخابات الرئاسية إلى جانبه؛ آملة في أن تصبح أول نائبة رئيس سوداء في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء في تغريدة للسناتورة عن كاليفورنيا أن "جو بايدن قادر على توحيد الشعب الأمريكي؛ لأنه أمضى حياته في النضال من أجلنا. وعندما سيصبح رئيسًا سيجعل أمريكا ترتقي إلى مستوى تطلعاتنا".

والسناتورة هاريس محامية وتشغل منذ عام 2017 منصب سيناتور عن ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ الأمريكي.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قطر وتمويل مليشيا "حزب الله".. ما السر وراء صمت إدارة "ترامب"؟

قطر وتمويل مليشيا "حزب الله".. ما السر وراء صمت إدارة "ترامب"؟

قطر وتمويل مليشيا "حزب الله".. ما السر وراء صمت إدارة "ترامب"؟

قطر وتمويل مليشيا "حزب الله".. ما السر وراء صمت إدارة "ترامب"؟

الأخبار - ترامب: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل سيوقع بالبيت الأبيض خلال 3 أسابيع

الأخبار - ترامب: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل سيوقع بالبيت الأبيض خلال 3 أسابيع

ترامب: إسرائيل والإمارات توصلتا لاتفاق سلام تاريخي بوساطة أمريكية

ترامب: إسرائيل والإمارات توصلتا لاتفاق سلام تاريخي بوساطة أمريكية

شبكة عيون الإخبارية