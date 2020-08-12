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قال: لم تثر إعجابي يومًا ومن الصعب اختيار شخص قليل الاحترام للآخرين

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاجئه باختيار خصمه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، السناتورة كامالا هاريس نائبة له؛ واصفًا إياها بأنها العضو "الأكثر فظاعة" في مجلس الشيوخ.

وصرّح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض بأن "هاريس" لم تُثِر إعجابه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي التي فاز فيها بايدن، وقال إنه متفاجئ لهذا الاختيار؛ "لأن أداءها كان ضعيفًا".

وقال ترامب وفق "سكاي نيوز عربية": إن هاريس كانت "تسيء بشدة" لبايدن خلال الانتخابات التمهيدية.

وأضاف للصحفيين: "أحد الأسباب التي فاجأتني أنها ربما كانت أكثر إساءة لجو بايدن حتى من بوكاهونتاس. كانت لا تحترم جو بايدن، ومن الصعب اختيار شخص قليل الاحترام للآخرين".

وأشار إلى أنه في عام 2018 خلال جلسة مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين القاضي بريت كافانو عضوًا في المحكمة العليا؛ كانت هاريس "الأكثر لؤمًا وفظاعة وازدراء من بين أعضاء مجلس الشيوخ".

وكان "بايدن" قد اختار السناتورة كامالا هاريس لتولي منصب نائبته في انتخابات الثالث من نوفمبر التي سيواجه فيها الرئيس دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية.

وفي تغريدة لبايدن: "يشرفني أن أعلن أنني اخترت كامالا هاريس المدافعة الشرسة عن الضعفاء، وأحد أفضل مَن عملوا في الخدمة العامة نائبة لي".

من جانبها، أكدت هاريس أن بايدن قادر على "توحيد" الأمريكيين، وأنه يشرّفها خوض الانتخابات الرئاسية إلى جانبه؛ آملة في أن تصبح أول نائبة رئيس سوداء في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء في تغريدة للسناتورة عن كاليفورنيا أن "جو بايدن قادر على توحيد الشعب الأمريكي؛ لأنه أمضى حياته في النضال من أجلنا. وعندما سيصبح رئيسًا سيجعل أمريكا ترتقي إلى مستوى تطلعاتنا".

والسناتورة هاريس محامية وتشغل منذ عام 2017 منصب سيناتور عن ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ الأمريكي.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب