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"الأرصاد" تنبّه من رياح وسحب على نجران.. و"المدني" يتفاعل داعيًا للحذر

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"الأرصاد" تنبّه من رياح وسحب على نجران.. و"المدني" يتفاعل داعيًا للحذر "الأرصاد" تنبّه من رياح وسحب على نجران.. و"المدني" يتفاعل داعيًا للحذر
دعا الجميع إلى أخذ الحيطة وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة)، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة عصرًا.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، من جهتها، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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