أخبار عاجلة

الهلال للاقتراب أكثر من اللقب.. والنصر للإبقاء على حظوظه.. والوحدة للمقعد الآسيوي -
تناقضات أردوغان.. هدَّد بسحب سفيره من أبو ظبي وتجاهل تطبيع 71 عامًا مع إسرائيل -
أمير الجوف يستعرض مع القيادات التعليمية استعدادات العام الدراسي الجديد -
شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً -
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة -
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟ -
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية -
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. CBC Egypt

وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين انتخابات الشيوخ.. التصدي الحاسم لكل عمل خارج عن القانون

Print
مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي في اليوم العالمي للشباب- مصر عازمة على دعم أبنائها الواعدين | #من_مصر

الرئيس السيسي في اليوم العالمي للشباب- مصر عازمة على دعم أبنائها الواعدين | #من_مصر

من مصر يناقش صلاحيات مجلس الشيوخ طبقا للدستور المصري| #من_مصر

من مصر يناقش صلاحيات مجلس الشيوخ طبقا للدستور المصري| #من_مصر

"من مصر" يناقش كيف سارت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ | #من_مصر

"من مصر" يناقش كيف سارت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ | #من_مصر

محافظ المنيا المحافظة شهدت أكبر نسبة مشاركة انتخابية في الصعيد| #من_مصر

محافظ المنيا المحافظة شهدت أكبر نسبة مشاركة انتخابية في الصعيد| #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية