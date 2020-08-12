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الهلال للاقتراب أكثر من اللقب.. والنصر للإبقاء على حظوظه.. والوحدة للمقعد الآسيوي
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السبت 15 أغسطس 2020 12:54 صباحاً
تناقضات أردوغان.. هدَّد بسحب سفيره من أبو ظبي وتجاهل تطبيع 71 عامًا مع إسرائيل
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السبت 15 أغسطس 2020 12:54 صباحاً
أمير الجوف يستعرض مع القيادات التعليمية استعدادات العام الدراسي الجديد
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السبت 15 أغسطس 2020 12:54 صباحاً
شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً
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السبت 15 أغسطس 2020 12:12 صباحاً
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة
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السبت 15 أغسطس 2020 12:12 صباحاً
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟
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السبت 15 أغسطس 2020 12:12 صباحاً
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية
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السبت 15 أغسطس 2020 12:12 صباحاً
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل"
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السبت 15 أغسطس 2020 12:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
وسط اتهامات بالفساد، هل اختار ملك إسبانيا السابق أبوظبي منفى له؟
أخبار العالم
BBC News عربي
الأربعاء 12 أغسطس 2020 08:28 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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