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"موديرنا" تزوّد أمريكا بـ 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

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"موديرنا" تزوّد أمريكا بـ 100 مليون جرعة من لقاح كورونا "موديرنا" تزوّد أمريكا بـ 100 مليون جرعة من لقاح كورونا
السادس من نوعه الذي تبرمه الولايات المتحدة لتزويدها بلقاح

رغم أن شركة موديرنا لم تنته بعد من الاختبارات السريرية على اللقاح المنتظر المضاد لوباء كوفيد-19، الناجم عن ، إلا أنها وقعت عقداً مع الإدارة الأمريكية لتزويدها بعشرات ملايين الجرعات من اللقاح التجريبي.

جاء ذلك على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ، الذي أعلن، الثلاثاء، الاتفاق مع شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا"؛ لتزويدنا بنحو 100 مليون جرعة من اللقاح الذي تعدّه الشركة مقابل 1.5 مليار دولار.

ووفق "سكاي نيوز"، فإن هذا العقد هو السادس من نوعه الذي تتوصل إليه الإدارة الأمريكية مع شركة دوائية لتزويدها بلقاح مضاد لكوفيد-19، منذ مايو الماضي.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، "يسرني أن أعلن الليلة أننا توصلنا إلى اتفاق مع شركة موديرنا لتصنيع وتسليم 100 مليون جرعة" من اللقاح الذي تعمل عليه الشركة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن " الفدرالية ستمتلك جرعات اللقاح تلك، نحن نقوم بشرائها".

وكانت شركة الأدوية "موديرنا"، التي تعد في طليعة السباق العالمي من أجل التوصل للقاح مضاد لوباء كوفيد-19، قد أعلنت في وقت سابق، أن التجارب السريرية للقاحها المضاد للوباء دخلت المرحلة النهائية في 27 يوليو الماضي.

ويحذّر العلماء من أن اللقاحات الأولى التي ستطرح في الأسواق لن تكون بالضرورة الأكثر فاعلية.شركة موديرنا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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