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"الأرصاد": سماء غائمة على نجران وجازان وعسير والباحة وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

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"الأرصاد": سماء غائمة على نجران وجازان وعسير والباحة وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات "الأرصاد": سماء غائمة على نجران وجازان وعسير والباحة وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات
رياح مثيرة للأتربة والغبار على 8 مناطق بينها الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق: نجران، جازان، عسير والباحة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، حائل، والقصيم؛ تمتد إلى منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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