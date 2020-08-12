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جازان.. العثور على جثث شبان "العارضة" الأربعة الذين فُقدوا بجبال العبادل

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مواطنون عثروا على مركبتهم مطمورة بالتراب والصخور في موقع وعر

جازان.. العثور على جثث شبان

علمت "سبق" أن فِرق الدفاع المدني بمساعدة المواطنين تمكنوا من العثور على جثث شبان العارضة الأربعة الذين فُقدوا مساء الخميس الماضي بعد خروجهم للتنزه في أحد المواقع بجبال العبادل شرق المحافظة.

وتفصيلاً، كان مواطنون قد عثروا على المركبة التي كانوا يستقلونها صباح الثلاثاء مطمورة بالتراب والصخور في موقع وعر، يبعد ثلاثة كيلومترات عن مكان النزهة.

وقال ماجد جابر الجذمي، عم اثنين من المفقودين لـ"سبق": إن الواقعة حدثت فصولها بعد مغرب يوم الخميس الماضي. موضحًا أن مجموعة من الزملاء، بمن فيهم ابنا شقيقه، خرجوا في نزهة بأحد جبال "العبادل".

وأشار إلى أن جميعهم عادوا قبل المغرب عدا أربعة، هم ابنا شقيقه واثنان من زملائهما. مضيفًا بأنه "بعد تأخرهم حتى الليل شعرنا بالقلق؛ فحاولنا التواصل معهم غير أن جميع جوالاتهم كانت مقفلة، وآخر ظهور لأحدهم كان عند الساعة السابعة بعد المغرب؛ فتوجهنا إلى الموقع الذي خرجوا إليه، فوجدنا سيارتين، فيما لم تكن الثالثة موجودة، وهي من نوع جيب أبيض".

وتابع: "بحثنا كثيرًا في المنطقة المجاورة والأودية القريبة، وخصوصًا أن أمطارًا غزيرة تعرضت لها المحافظة في اليوم نفسه؛ سالت إثرها وديان. وبحثنا في المستشفيات وكل الأماكن التي كان من المتوقع أن يكونوا فيها لكن دون جدوى، ولم نجد أي أثر لهم".

وقال "الجذمي": "تقدمنا في اليوم الثاني للحادثة (الجمعة) ببلاغ للجهات الرسمية عن الاختفاء المفاجئ قبل أن يتم العثور عليهم اليوم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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