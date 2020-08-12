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شاهد.. مسنة لبنانية لم تتمالك دموعها تأثرًا بموقف طاقم "إغاثي الملك سلمان"

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شاهد.. مسنة لبنانية لم تتمالك دموعها تأثرًا بموقف طاقم "إغاثي الملك سلمان" شاهد.. مسنة لبنانية لم تتمالك دموعها تأثرًا بموقف طاقم "إغاثي الملك سلمان"
المركز يواصل تقديم المواد الغذائية لأهالي المتضررين من انفجار المرفأ

شاهد.. مسنة لبنانية لم تتمالك دموعها تأثرًا بموقف طاقم

أظهر مقطع ، تم نشره على قناة ، مسنة لبنانية متضررة من انفجار بيروت، لم تستطع حبس دموعها أمام إصرار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة على توفير سيارة لنقل المساعدات لمنزلها.

وتفصيلاً، يُظهر المقطع المسنة تشكو ما حدث لها من أضرار إثر انفجار المرفأ إلا أن أبطال مركز الملك سلمان للإغاثة أصروا على نقل المساعدات للمسنة إلى منزلها عبر مركبة؛ فلم تستطع حبس دموعها تأثرًا بموقف أبطال مركز الملك سلمان للإغاثة، وإصرارهم على نقل المساعدات إلى منزلها.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل تقديم المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإسعافية والخيام والحقائب الإيوائية العاجلة لأهالي المتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت الذي شهد انفجارًا ضخمًا مؤخرًا، أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان، وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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