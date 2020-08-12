كيف أفسد المال القطري الكرة التركية؟ وما علاقة "أردوغان"؟.. "دوغان" يجيب

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تتشابك مع السياسة تشابك أنقرة والدوحة

اتهم الكاتب التركي ذو الفقار دوغان قرار الاتحاد التركي لكرة القدم بإقامة لقاء السوبر بين بطلي الدوري والكأس في البلاد في الدوحة، بما أسماه الارتماء التركي في أحضان قطر، فضلاً عن محاباة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفرق بعينها، في تمهيد لاستحواذ الدوحة على أحدهم.

وقال الكاتب في مقاله في صحيفة "أحوال" التركية إن كرة القدم في البلاد متشابكة مع السياسة - وإن السياسة في أنقرة كانت منذ فترة طويلة متشابكة مع الدولة الخليجية الغنية بالنفط والغاز. ودلل على ذلك بشراء الشبكة القطرية beIN لأكبر منصة نشر رقمية في تركيا "ديجيترك" في عام 2015. كما تمتلك الشبكة التلفزيونية القطرية أيضًا حقوق بث مباريات كأس السوبر.

ويُعتقد أن beIN لعبت دورًا في قرار إقامة نهائي كأس السوبر التي ستُقام في قطر؛ حيث أوقفت الشبكة القطرية المدفوعات للاتحاد التركي لكرة القدم وأندية كرة القدم التركية بعد أن أوقفت جائحة كورونا الدوري في مارس.

ويضيف "دوغان": وسبق أن هددت beIN بإلغاء اتفاقية البث المباشر في وقت شهدت فيه الليرة التركية تراجعًا ملحوظًا، ما لم يعمل اتحاد تركيا لكرة القدم وأندية الدوري الممتاز بسعر ثابت للعملة. ومنذ هذه اللحظة، ظل التعامل المالي بين الطرفين لغزًا، حيث لم يكشف الاتحاد التركي ولا الشبكة القطرية عن قيمة التعامل فيما بينهما.

وهاجم النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس، أردوغان توبراك، قرار إقامة نهائي كأس السوبر في قطر، وذلك في تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "ما كل هذا الحب بين تركيا وقطر؟ هل beIN القطرية تتحكم في كرة القدم لدينا الآن أيضًا؟ أم أن هذه إستراتيجية تسويقية لبيع نادٍ تركي للقطريين؟".

"أردوغان" ومحاباة أندية بعينها

ويلفت الكاتب التركي "دوغان" الأنظار إلى المساعدات التي يتلقاها الفريقان اللذان يتصارعان على صدارة الدوري الممتاز، باشاك شهير وطرابزون سبور بإسطنبول، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصهر أردوغان، وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق.

كما أن رئيس نادي باشاك شهير، غوكسيل غوموشداغ، تربطه صلة قرابة بزوجة "أردوغان". وتعد سلسلة مستشفيات "مديبول"، المملوكة لوزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، هي الراعي الرسمي الرئيس لنادي باشاك شهير، الذي يقول أردوغان إنه أسسه بنفسه. ويتلقى كلا الفريقين دعمًا حكوميًا جادًا، حيث يوفر المقاولون المرتبطون بالحكومة والمصارف العامة الدعم المالي والموارد الإعلانية والرعاية.

كما شهدت الاحتفالات ببطل الدوري الممتاز 2019-20 باشاك شهير ظهور "أردوغان" ونجله "بلال". إضافة إلى أن هناك حديثًا في الأوساط السياسية والحكومية عن أن بطل الدوري الممتاز باشاك شهير ستستحوذ عليه قطر هذا الموسم. وهو الادعاء الذي أطلق العام الماضي أيضًا، ولكن بشرط أن تزيد قطر من القيمة السوقية للنادي، وأن يفوز النادي بالحق في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل - وهما شرطان تم الوفاء بهما.