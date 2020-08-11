واشنطن: يجب على أي حكومة لبنانية منع حزب الله من حيازة الأسلحة

★ ★ ★ ★ ★

كرافت قالت إن إيران ستلجأ لاستخدام السلاح لزعزعة الاستقرار بالبلاد

قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، كيلي كرافت في مقابلة مع "العربية"، أمس الثلاثاء، إن على أي حكومة لبنانية منع حزب الله من حيازة الأسلحة، مشيرة إلى أن اليونيفيل ستواصل عملياتها في جنوب لبنان.

وتفصيلاً، أضافت كرافت "نحن الدولة المانحة الكبرى ووقفنا دومًا إلى جانب لبنان"، مشددة على أن الشعب اللبناني يستحق مستقبلاً أفضل، وقالت إن إيران ستلجأ إلى استخدام الأسلحة لزعزعة الاستقرار، مشددة على ضرورة أن توقف إيران تسليح حزب الله الذي كان جزءًا من الحكومة السابقة.

وأكدت "كرافت" أن التصويت على مسودة تمديد حظر السلاح على إيران سيتم الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن أمام الدول خيار التصويت لدعم الإرهاب أو السلام.

وأشارت إلى أن واشنطن ستقوم بكل الإجراءات لتجديد حظر التسلح على إيران، ووجهت الشكر لمجلس التعاون الخليجي على موقفه من حظر التسلح على إيران.

وأوضحت مندوبة أمريكا في مجلس الأمن أن إدارة ترامب تدرك المخاوف من عدم تمديد حظر التسلح على إيران، واصفة الموقف الإيراني بخصوص رفع حظر التسلح بالهراء المحض.

ولفتت إلى أن الفشل ليس خيارًا للولايات المتحدة، مؤكدة أن لدى واشنطن خيارات عدة للتعامل ضد إيران، لافتة إلى أن فرض عقوبات جديدة ضد إيران خيار قائم.

وتابعت كرافت في حوارها مع العربية خلال برنامج بانوراما أن واشنطن ستضمن عدم حيازة إيران أي سلاح نووي لوضعه على صواريخها، مشددة على أن تمديد حظر التسلح على إيران سيمنعها من تطوير تكنولوجيا نووية.

وقالت إن الصين تدرك أهمية بيع أسلحة إلى إيران، مؤكدة أن بكين وطهران لا تعيران أي أهمية لحقوق الإنسان.

وفيما يخص الملف السوري، أكدت مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة أن معبر باب الهوى سيقدم متنفسًا للشعب السوري للأشهر 12 المقبلة.