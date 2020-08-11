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صحة القصيم: أوقعنا عقوبة ضد شركة التغذية

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صحة القصيم: أوقعنا عقوبة ضد شركة التغذية صحة القصيم: أوقعنا عقوبة ضد شركة التغذية

23:00 الثلاثاء 11 أغسطس 2020

ضوئية لما نشرته «الوطن»

أكد مدير إدارة التغيير والتواصل المؤسسي المتحدث الرسمي للتجمع الصحي بالقصيم تركي المحارب أنه تم إيقاع العقوبة على شركة التغذية التي وردت لحوما فاسدة إلى مستشفى الرس. وقال في رد على ما نشرته «الوطن» حيال الواقعة: إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوطن» بعنوان: «لحوم فاسدة بمستشفى حكومي» بتاريخ 11 أغسطس 2020 نفيدكم: أن شركات التغذية تخضع للإشراف والرقابة المباشرة من قبل مشرفي قسم التغذية بالمستشفيات، وتتم وفق آلية مستمرة تضمن جودة الغذاء وفقاً لمعايير وزارة الصحة، وأن هذه المتابعة أسهمت في رصد دجاج داخل «الفريزر» منتهي الصلاحية لقيام الشركة المتعهدة بالتغذية بمستشفى الرس بتوريد كميات مما أدى لتراكمها، لتتم مصادرتها وإتلافها حسب النظام المتبع، وإيقاع العقوبة على شركة التغذية بحسب الأنظمة والتعليمات.

الوطن السعودية

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